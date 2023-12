Duplo homicídio: homem é preso suspeito de matar irmão e sobrinho em Samambaia

Após o homicídio, o acusado empreendeu fuga

Uma briga familiar na manhã desta sexta-feira (22) resultou em uma tragédia na QR 321 de Samambaia Sul, onde um homem, durante tirou a vida de seu próprio irmão e sobrinho, utilizando uma faca como arma do crime.

O suspeito, em sua tentativa de escapar da cena do crime, utilizou um carro que, posteriormente, foi identificado como roubado. O veículo foi encontrado colidido na BR 060, próximo a Engenho das Lajes. A equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou o automóvel, o condutor apresentava ambas as pernas quebradas. O indivíduo ferido foi prontamente conduzido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) ao Hospital de Ceilândia, onde permanece sob custódia da Polícia Militar.

A PMDF foi acionada para intervir na situação por volta das 9h40, e a área foi devidamente preservada para a realização do trabalho pericial