Dupla suspeita de assassinar colombiano a facadas é presa

Os mandados estãosendo cumpridos na Estrutural/DF e em Valparaíso de Goiás/GO

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Falso Amigo, para cumprir dois mandados prisão temporária, bem como dois de busca e apreensão, contra uma dupla de investigados pelo homicídio qualificado do colombiano Gustavo Adolfo Suares Betancur, 31 anos, no mês passado.

A operação ocorreu na Estrutural, no Distrito Federal, e em Valparaíso (GO), no Entorno da capital do país. Os dois suspeitos foram presos, de 23 e 26 anos, nesta manhã. Um deles estava no local de trabalho.

O crime ocorreu no último dia 22 de janeiro, por volta das 3h, na Quadra 1, da Estrutural/DF.