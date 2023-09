Feira terá orientações de saúde na Estação Central do Metrô

Evento da Associação Médica de Brasília, nestas quinta e sexta, terá foco no planejamento familiar e na prevenção de doenças

O Metrô-DF, em parceria com a Associação Médica de Brasília (AMBr) e com as sociedades de especialidades médicas, promove nestas quinta (14) e sexta-feiras (15) a 13ª edição da Feira de Saúde de Brasília. Sucesso de público nas edições anteriores, a feira será montada na Estação Central, localizada na rodoviária do Plano Piloto, onde passam cerca de 130 mil pessoas por dia. Os estandes terão médicos e estudantes de medicina, de diversas especialidades, das 8h às 18h. Os profissionais da saúde estarão disponíveis para tirar dúvidas e oferecer orientações médicas.

O diretor de Relações com a Comunidade da AMBr, Adilson Candido, explica que a feira tem o objetivo de levar informações sobre saúde e prevenção à comunidade do Distrito Federal e do Entorno. “A ideia principal da Feira de Saúde não é oferecer atendimento, mas informações e orientações educativas sobre saúde, focando no planejamento familiar e nas atitudes preventivas. Além disso, a Associação Médica de Brasília considera importante a aproximação dos médicos com a comunidade.”

Médicos e estudantes de medicina darão orientação sobre doenças como câncer e hipertensão a quem estiver na Estação Central do Metrô-DF | Fotos: Divulgação/Metrô-DF

Quem passar pela Feira da Saúde de 2023 poderá obter mais informações sobre temas como câncer de pele, tabagismo, câncer colorretal, hipertensão arterial, infecções sexualmente transmissíveis, câncer de mama, prevenção ao suicídio, esquecimento, artrite, tratamento pós-emagrecimento, prevenção de queimaduras, entre outros.

O presidente da Associação Médica de Brasília, Ognev Cosac, observa que a escolha da Estação Central da Rodoviária do Plano Piloto é devido à quantidade significativa de pessoas que passam pelo local todos os dias: “São trabalhadores, estudantes, pessoas que, com a correria do dia a dia, acabam não se despertando para buscar informações e cuidados. Por isso estaremos lá e vamos oferecer orientações confiáveis.”

Letícia Divina, gerente de Projetos Especiais do Metrô-DF, destaca que a parceria com a AMBr faz parte do programa Saúde nos Trilhos: “A ideia deste projeto é fazer parcerias com entidades para facilitar o acesso às informações básicas de saúde. Assim, ajudamos a prevenir doenças, direcionando as pessoas às unidades de saúde específicas para cada tipo de atendimento ou tratamento, com a orientação direta de especialistas de forma humanizada.”

Especialidades médicas

As sociedades de especialidades médicas exercem papel fundamental na realização da Feira de Saúde. Cada uma terá o próprio estande com identificação e profissionais da área para tirar dúvidas e oferecer orientações claras. As especialidades confirmadas são alergia, anestesiologia, cardiologia, cirurgia plástica, dermatologia, pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, mastologia, medicina intensiva, medicina de família, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.

O vice-presidente da AMBr e responsável pelo estande da endocrinologia, João Lindolfo, diz estar empolgado com os dois dias de evento: “Estamos com boas expectativas. Além de informação segura, ofereceremos testes rápidos de glicemia e colesterol que, apesar de simples, podem trazer em poucos minutos um diagnóstico importante”.

Programação:

Quinta (14)

9h: Abertura da XIII Feira de Saúde

9h: Apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros

10h: Palestra Primeiros socorros – Corpo de Bombeiros

11h: Palestra Emoções e obesidade

16h30: Palestra Segurança viária para pedestres

Sexta (15)

9h: Abertura da XIII Feira de Saúde

9h: Apresentação da Banda da PMDF

11h: Segurança viária para ciclistas

17h: Primeiros socorros aplicados ao trânsito.

*Com informações do Metrô-DF