Dupla foge de prisão após serrar grades no SIA

Na madrugada de sexta-feira (3), dois internos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) conseguiram fugir após serrar as grades de suas celas, de acordo com informações da Coordenação do Sistema Prisional (Cosip).

As autoridades da área de segurança estão empenhadas em localizar os fugitivos identificados como Eduardo Kelvi Silva de Oliveira e Bruno Alves da Silva.

Ambos os detentos estavam cumprindo pena no isolamento do Centro de Progressão Penitenciária antes de sua fuga.