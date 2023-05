Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas em agência de Correios no DF

Os policiais monitoraram os locais de entrega para realizar a prisão dos envolvidos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou na quinta-feira (18) a prisão em flagrante de dois homens, de 24 e 27 anos, durante a Operação Bitter Sweet em uma agência de segurança dos Correios no DF. A ação contou com o apoio da Seção de Operações com Cães da Divisão de Operações Especiais (DOE).

A polícia recebeu informações sobre encomendas suspeitas, repassadas por funcionários dos Correios. Com o auxílio dos cães da PCDF, foram realizadas buscas e localizados pacotes contendo drogas, que seriam entregues em endereços do Distrito Federal.

Com os suspeitos, foram apreendidas as encomendas contendo 100 comprimidos de ecstasy e haxixe, substâncias consideradas de alto valor econômico.

O delegado-chefe da 10ª DP, Jônatas Silva, destacou que um grama de haxixe pode chegar a custar R$ 50. As drogas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para a realização de exames periciais.

Após as medidas legais necessárias, os dois homens presos foram encaminhados à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.