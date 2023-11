Dupla é presa suspeita de aplicar golpes em idosos

Os criminosos, originários de São Paulo, estavam atuando no Distrito Federal há aproximadamente um mês

Na tarde de quarta-feira (1), a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens suspeitos de realizar o “golpe do motoboy”, um esquema fraudulento que visava enganar idosos e furtar seus cartões de crédito.

A dupla foi flagrada em um shopping da região administrativa, tentando adquirir várias unidades do iPhone 15 Pro, o mais recente lançamento da Apple.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), a intenção dos suspeitos era retornar ao estado de origem após adquirir bens utilizando os cartões roubados.

As vítimas, residentes no Lago Norte, eram contatadas pelos golpistas, que se passavam por representantes da central de segurança de um banco fictício. Ao informar aos alvos que seus cartões haviam sido clonados, a dupla oferecia o serviço de um motoboy. Esse motoboy supostamente iria até as casas dos idosos para retirar e destruir os itens que supostamente teriam sido fraudados.