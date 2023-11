Acidente grave entre dois carros na Ceilândia

O incidente ocorreu por volta das 07h44 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Nesta quarta-feira (2), um grave acidente envolvendo dois carros de passeio, na QNP 27, em Ceilândia, Distrito Federal. O incidente ocorreu por volta das 07h44 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que rapidamente atenderam a ocorrência com duas viaturas.

Os veículos envolvidos na colisão foram um VW/GOL de cor preta, dirigido por um jovem, de 22 anos, e um NISSAN/SENTRA de cor prata, conduzido por um mulher, de 29 anos.

Após a batida, o motorista do VW/GOL, embora tenha sido atendido pelas equipes do CBMDF no protocolo de trauma, não apresentava lesões aparentes. Após avaliação médica, não houve indicação para seu transporte a um hospital, sendo liberado no local do acidente.

Já a condutora do NISSAN/SENTRA, embora consciente, orientada e estável, queixava-se de dores na região cervical. Após a avaliação médica, foi encaminhada para o Hospital da Ceilândia para uma avaliação mais aprofundada.