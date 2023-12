Dupla é presa por tráfico de drogas em distribuidora em Taguatinga

A prisão em flagrante dos dois funcionários da distribuidora foi efetuada, resultando na apreensão de porções de cocaína, maconha, dinheiro em espécie e aparelhos celulares

Nesta quarta-feira (21), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio das equipes de investigação da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 22 e 44 anos, acusados de tráfico de cocaína em uma distribuidora de bebidas na QNA de Taguatinga.

As duas delegacias vinham recebendo inúmeras denúncias sobre a venda de cocaína na localidade. Em resposta a essas informações, foram realizadas diligências, elaborados relatórios e representações policiais, culminando na expedição de mandados de busca para o estabelecimento e as residências dos traficantes.

No decorrer do monitoramento realizado, confirmou-se o intenso movimento de usuários na distribuidora, aguardando a abertura do estabelecimento para adquirir drogas. “Logo após a abertura, os funcionários venderam porções de cocaína para três usuários, que foram abordados e confirmaram a compra na distribuidora”, relatou o delegado da 17ª DP, Thiago Boeing.

A dupla foi autuada tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo comunicados os órgãos administrativos para as providências cabíveis em relação ao estabelecimento comercial.

O delegado Boeing ressaltou que as investigações no endereço continuarão, buscando identificar a participação de outras pessoas e evitando que o local volte a ser um ponto de venda de drogas.