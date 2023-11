Dupla é presa por porte ilegal de arma, embriaguez no volante e desacato em São Sebastião

A ação faz parte das operações de ponto de bloqueio direcionadas à repressão aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Na madrugada desta terça-feira (21), os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPCHOQUE), efetuaram a prisão de dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo no Café sem Troco, em São Sebastião.

Os integrantes do Grifo de Patamo Alfa do BPCHOQUE obtiveram sucesso ao prender os dois homens em flagrante, acusados não apenas de porte ilegal de arma de fogo, mas também de embriaguez ao volante e desacato.

Durante a abordagem, foram apreendidas duas armas de fogo artesanais de calibre .38, aprofundando a gravidade da situação. Os detidos, juntamente com as armas, foram encaminhados à 30ª Delegacia para as providências legais relativas ao flagrante.