Adolescente autista de 15 anos perde dois dentes após agressão a caminho da escola no Guará

O jovem foi abordado por dois homens quando estava próximo a escola

Um adolescente de 15 anos, que está dentro do espectro autista, foi vítima de agressão a caminho da escola, no Guará. O incidente, ocorrido no dia 13/11.

A agressão deixou o jovem com lesões no rosto, perda de dois dentes e um ferimento na mão.

Segundo informações dos parentes, o adolescente costuma frequentar o Centro Especial 1 do Guará de forma independente, mas, no dia do ocorrido, ele foi abordado por pelo menos dois homens nas proximidades da unidade de ensino.