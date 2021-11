Dupla é presa com 4 litros de lança-perfume

Os dois foram encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia e presos pro tráfico de drogas, além do termo por porte e uso da maconha

Na noite do último sábado (20), uma dupla foi presa com quatro litros de lança-perfume no Varjão.

Segundo a equipe do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão (Gtop 44) , da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dois suspeitos foram abordados e acabaram encontrando quatro tubos de lança-perfume e duas porções de maconha.

Os dois foram encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia e presos pro tráfico de drogas, além do termo por porte e uso da maconha.

Um dos homens tinha um mandado de busca e apreensão em aberto por um roubo cometido dois meses antes de completar 18 anos. Ele foi conduzido à DCA, para o cumprimento da ordem judicial