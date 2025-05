Dupla é presa após roubar objetos de motel e ameaçar vigilante com tesoura

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta terça-feira (6/5), suspeitos de roubar objetos de um motel localizado no Setor de Postos e Motéis Sul (SPMS), no Núcleo Bandeirante.

Segundo relato da vítima, um vigilante do estabelecimento, os suspeitos invadiram o local e furtaram diversos itens. Ao tentar impedir a ação, o funcionário foi ameaçado com uma tesoura, retirada do próprio motel por um dos criminosos. Após o crime, a dupla fugiu em direção à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

Com base nas características informadas, equipes da PMDF realizaram patrulhamento e localizaram os dois suspeitos caminhando pela ciclovia entre o Núcleo Bandeirante e a EPNB, ainda com os objetos subtraídos.

Os detidos, de 26 e 44 anos, ambos em situação de rua, foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como roubo. Os itens foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento.