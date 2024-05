Dupla é presa após anunciar produtos roubados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), realizou duas fases da Operação Mau Negócio, culminando na prisão em flagrante de dois indivíduos que anunciavam produtos ilícitos online.

Na terça-feira (7), um homem de 24 anos foi detido após anunciar uma bicicleta furtada para venda em uma plataforma de marketplace. A bicicleta havia sido subtraída em 25 de abril e estava sendo comercializada por R$ 1,2 mil.

A vítima, ao avistar o anúncio, colaborou com a 15ª DP e agendou um encontro com o vendedor, simulando interesse na compra. No local combinado, próximo ao Metrô de Ceilândia, os policiais abordaram o suspeito e localizaram a bicicleta no porta-malas de seu veículo.

A vítima reconheceu o objeto como sendo seu e apresentou a nota fiscal de compra, demonstrando que havia desembolsado R$ 2,9 mil pela bicicleta. O suspeito, que alegou tê-la adquirido por R$ 655 em janeiro deste ano, foi detido em flagrante pelo crime de receptação qualificada, cuja pena pode chegar a oito anos de reclusão.

Em um segundo episódio, um homem de 29 anos foi preso após anunciar um veículo roubado no site OLX. Ao visualizar o anúncio, a vítima acionou a PCDF. Os policiais, então, entraram em contato com o anunciante, demonstrando interesse na compra do veículo, que estava sendo ofertado por R$ 42 mil.

O encontro foi agendado próximo ao Shopping JK, onde os agentes constataram que o veículo apresentava placas adulteradas e que havia um indivíduo em seu interior. Ao ser abordado, o suspeito destruiu seu celular e foi preso em flagrante.

“Na delegacia, verificou-se que ele já havia sido condenado por roubo triplamente circunstanciado em 2015 e estava em regime aberto de cumprimento de pena. O indivíduo foi detido pelo crime de condução de veículo com placa adulterada, sujeito a uma pena que pode variar de 3 a 6 anos de reclusão”, informou o delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba Neto.