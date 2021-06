Duas regiões do DF ficarão sem energia neste domingo (27)

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio

Taguatinga sul e Gama ficarão sem energia neste domingo (27) para substituição e manutenção preventiva de postes. O objetivo da visita é proporcionar melhoria e evitar futuros problemas na rede elétrica. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Veja horários e locais:

GAMA

Horário: 9h às 11h30

Local: Setor Central: Blocos de 3 a 8, AE 24/25, EQ 52/54, Rodoviária do Gama, Bradesco, Feira do Gama, CEF, Banco Real, BRB, Projeção 12, Correios, Condomínio do Edifício Brasília Bloco 3, Ponto Frio e quiosque próximo rodoviária.

Serviço: Manutenção preventiva na subestação.

TAGUATINGA

Horário: 8h às 14h30

Local: Taguatinga Sul: QS 01 Rua 212 Lote 19/23, QS 03 Lotes ímpares de 1 a 9.

Serviço: Substituição de poste.