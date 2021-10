Duas regiões do DF ficarão sem energia nesta quinta-feira (14)

Caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio

As regiões de São Sebastião e Taguatinga ficarão sem energia nesta quinta-feira (14). De acordo com a Neoenegeria, serão realizados serviços de manutenção preventiva com remanejamento da rede elétrica. Caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

Taguatinga

Horário: 08h às 13h30

Local: Núcleo Rural Taguatinga: Chácaras de 31 a 37.

Serviço: Manutenção preventiva com remanejamento de rede.

São Sebastião

Horário: 09h30 às 13h

Local: Residencial Vitória: Ruas de 04 a 11, 27.

Serviço: Obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida.