Duas jovens ficam feridas em capotamento às margens da BR-020, em Planaltina

A equipe dos bombeiros realizou os procedimentos de segurança preventivos contra incêndio e deixou o local sob cuidados da PRF

Na manhã deste domingo (2), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência por volta das 7h de um acidente que ocasionou no capotamento de um carro de passeio na rodovia BR-020, altura do DVO e sentido Planaltina.

No local, um Ford Ka estava capotado no canteiro lateral da rodovia, com as quatro rodas virada para cima. A motorista, uma jovem de 23 anos, perdeu o controle da direção e atingiu o guardrail, a mureta de proteção metálica. Ela estava deambulando na cena. A passageira do veículo, uma jovem de 22 anos, também estava no local. Elas apresentavam escoriações pelo corpo, mas estavam conscientes, orientadas e estáveis.

A equipe dos bombeiros realizou os procedimentos de segurança preventivos contra incêndio e deixou o local sob cuidados da PRF.