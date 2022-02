Droga é apreendida em veículo de transporte pirata em Santa Maria

Durante a revista dos passageiros, os policiais notaram quando um deles jogou uma porção de drogas embaixo do carro

Por volta das 17h desta quinta-feira, 17, um homem foi preso com drogas em Santa Maria. Uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP46) quando abordou um veículo suspeito de fazer transporte irregular.

Durante a revista dos passageiros, os policiais notaram quando um deles jogou uma porção de drogas embaixo do carro. No momento em que os militares foram averiguar do que se tratava, perceberam que era uma porção de maconha.

Tanto o passageiro com a droga quanto o motorista do transporte pirata foram encaminhados para a 20ª Delegacia da Polícia.