Drenagem pluvial do DF vai receber mais de R$ 35 milhões em investimentos

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai investir R$ 35.367.713,58 para fazer a manutenção do sistema de drenagem pluvial em todas as regiões administrativas. O edital de licitação para a contratação de empresas de engenharia para serviço preventivo e corretivo foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (2) e o procedimento licitatório ocorrerá no dia 23 de maio de 2023, às 9h.

O certame, lançado pela Novacap em 31 de agosto de 2022, recebeu pedidos de ajuste do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) em setembro de 2022, passou por adequações da Diretoria de Urbanização e, em novembro de 2022, foi autorizado parcialmente para concorrência pública. Após revisões adicionais, a licitação ficou pronta em 12 de abril.

A contratação prevê a realização de serviços de recuperação de redes de drenagem danificadas, limpeza de bocas de lobo e poços de visita, além da construção de novos dispositivos.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, enalteceu a retomada do processo licitatório: “Esta iniciativa é fundamental para garantir a eficiência e a segurança do sistema de drenagem pluvial no DF. Com a contratação de uma empresa especializada, aprimoramos a manutenção e reduzimos os riscos de enchentes e alagamentos, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população”, declarou.

Os interessados em participar da licitação podem retirar os editais e seus anexos exclusivamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br. Para mais informações e esclarecimentos, entrar em contato pelos telefones (61) 3403-2321 ou (61) 3403-2322, ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da Agência Brasília