Áreas do Riacho Fundo II sem água nesta quarta (22) para manutenção do sistema

Algumas áreas no Riacho Fundo II terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira (22). A suspensão do abastecimento ocorre para que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) faça serviços de melhoria no sistema hídrico da região administrativa. Desta forma, as quadras QS 2 a 31 ficarão sem água entre as 8h e as 20h.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com a resolução da Adasa que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. A empresa lembra que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Com informações da Agência Brasília