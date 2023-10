Doze profissões estão com mais de 10 chances de contratação

Entre os cargos, há vagas para garçom, auxiliar de logística e vendedor, além de outros. Salários variam entre R$ 1.320 e R$ 4 mil

Nas 14 agências do trabalhador, a semana começa com 476 oportunidades para o candidato que busca uma colocação no mercado de trabalho. Dos destaques desta segunda-feira (23), 12 profissões oferecem mais de dez vagas e remuneram o funcionário entre R$ 1.320 e R$ 4 mil.

O ofício com mais chances, 116 no total, é para auxiliar operacional de logística, na Zona Industrial. O candidato não precisa de experiência e ganha mensalmente 1.341,58. Em Taguatinga, auxiliar de expedição (40), sem experiência, recebe R$ 1.368,79.

Há serviço para garçom na Asa Norte (6), no Guará II (2) ou em Taguatinga (2), os salários variam de R$ 1.400 a R$ 4 mil. Atendente de lanchonete pode optar entre o Guará (25) e Vicente Pires (2). Já, auxiliar administrativo, tem chances em Taguatinga (30) ou na Asa Sul (3), exclusiva para pessoa com deficiência (PcD). Os benefícios podem chegar a R$ 1.670.

O candidato com interesse na profissão de atendente de loja pode se candidatar a uma das 23 vagas, sendo: 20 para Taguatinga, uma na Asa Norte, exclusiva para PcD, e três em Sobradinho. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.433. Atendente de padaria (20) ganha R$ 1.320, no Guara I. Consultor de vendas (10), auxiliar de linha de produção (10), lavador de carros (22), operador de vendas (20) e vendedor (14) recebem até R$ 1.460, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília