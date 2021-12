Dono de bar mata homem a tiros em Taguatinga Norte

O autor confessou o crime, foi preso e encaminhado à delegacia para registro da ocorrência

Um homem morreu na madrugada de sexta-feira (17) após levar um tiro à queima-roupa, na QNM 40, Conjunto D2, Taguatinga norte. A equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, mas encontrou a vítima do sexo masculino, aparentando aproximadamente 30 anos sem sinais vitais, com o óbito declarado no local. O homem de identidade não informada, apresentava um ferimento na região do tórax.

Logo após o ocorrido, os Policiais militares foram acionados para verificar um possível homicídio no local. Uma das equipes ficou preservando o local e outra buscou indícios, nas imediações, do provável autor. Um dos oficiais percebeu que havia um rastro de sangue deixado pela vítima.

Seguindo este rastro, a equipe chegou a um bar nas proximidades. Questionado a respeito do rastro de sangue, o responsável pelo estabelecimento confessou ter cometido o crime.

O homem indicou o lugar onde a arma estava. Foi apreendido um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e dois cartuchos deflagrados. O autor confesso foi preso e encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.