Dois homens ficam feriados após carro bater em poste na Santa Maria

Dois homens ficaram feridos após o carro em que estavam bater contra um poste na Avenida Alagados, próximo ao Shopping de Santa Maria, no início da tarde desta quarta-feira (13).

O motorista do carro, identificado apenas como J.C.S.S, de 41 anos, foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) com contusão na cabeça e dor no braço esquerdo.

Já o passageiro, identificado apenas como L.L.C, de 41 anos, também foi transportado ao hospital com dores nos braços.

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada e a empresa de energia acionada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não sabe a dinâmica do acidente.