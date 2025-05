Doe cobertores e roupas de frio e ajude crianças e adolescentes vulneráveis do DF

Com a temperatura em queda no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lança a campanha Aqueça Vidas para arrecadar itens de frio para crianças e adolescentes vulneráveis, atendidos pela Justiça da Infância e da Juventude do DF. A iniciativa é realizada por meio do programa de voluntariado do TJDFT, a Rede Solidária Anjos do Amanhã.

Você pode fazer a diferença na vida de centenas de crianças e adolescentes por meio da doação de cobertores, mantas, casacos, blusas de manga comprida, meias, sapatos e itens de vestuário quentes em geral. Podem ser doadas tanto peças novas como usadas, desde que em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues nas entradas dos fóruns do TJDFT até 13/6.

Você também pode ajudar com uma doação financeira. A coordenação da campanha solicita o envio do comprovante para o e-mail anjosdoamanha@tjdft.jus.br ou para o número (61) 3103-3259 (WhatsApp). O comprovante é essencial para a identificação do valor doado.

Banco do Brasil (001), agência 3476-2, conta poupança 38867-0, variação 96

PIX: CNPJ 13.898.819/0001-60

Favorecido: Instituto do Carinho

Para a coordenadora de campanhas do Anjos do Amanhã, Simone Resende, a iniciativa é um gesto de humanidade em forma de ação. “Ao doar, você não está apenas oferecendo roupas ou itens, está aquecendo mais que o corpo de uma criança e adolescente que vive em tempos de frio e abandono. Você está aquecendo a sua esperança e mostrando que ele importa para você!”, compartilha a servidora.

Os itens arrecadados serão distribuídos ao público, conforme a necessidade. As ações da Rede Solidária Anjos do Amanhã são direcionadas às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que sejam jurisdicionados da Justiça da Infância e da Juventude do DF, às suas famílias e às entidades às quais estejam vinculados, como instituições de acolhimento, unidades socioeducativas, creches e projetos sociais que atendem esse público-alvo.

*Informações do TJDFT