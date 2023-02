DODF: Secretário de Esporte e Lazer do DF é exonerado

A exoneração acontece de forma provisória, para que ele consiga tomar posse de seu mandato na Câmara dos Deputados

Celina Leão, a vice-governadora do DF em exercício, assinou nesta quarta-feira (1) a exoneração de Julio Cesar Ribeiro da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, o que foi publicado no Diário Oficial do DF. Ele se afasta de função de forma temporária para que possa tomar posse de seu mandato na Câmara dos Deputados após ser eleito no pleito de 2022.

Victor Renato Junqueira Lacerda, que é o secretário Executivo de Políticas de Esporte, vai responder interinamente pelo cargo de secretário da SEL-DF. A expectativa é que o titular volte à função logo após a posse.

Além de tomar posse de seu mandato, que é uma exigência do Legislativo para valiar a eleição, Julio Cesar também vai participar da votação da eleição da Mesa Diretora, onde os principais cargos em disputa são os de presidente da Câmara e do Senado.

A posse da Câmara está marcada para acontecer às 10h, e a votação será às 16h. Arthur Lira (PP-AL), Chico Alencar (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (NOVO-RS) são os candidatos à presidência da Casa.

No Senado, a posse está marcada para acontecer às 15h, e a votação para a presidência será logo depois, às 16h. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Pode-CE) são os candidatos.