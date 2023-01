Divulgados resultados preliminares de habilitação do FAC

Certames entram agora na última etapa de recursos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou, nesta sexta-feira (20/1), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) os dois resultados preliminares relativos à habilitação dos projetos classificados nos blocos de editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2022. A etapa é referente à análise da documentação (certidões e declarações) apresentada pelos proponentes.

Confira o resultado preliminar de habilitação do FAC Brasília Multicultural I – 2022.

Confira o resultado preliminar de habilitação do FAC Brasília Multicultural II – 2022.

O primeiro bloco do FAC Brasília Multicultural de 2022 contemplou 278 projetos, sendo que, destes, 14 foram agora listados como inabilitados. Já no segundo bloco, foram 197 contemplados, entre os quais 11 ficaram inabilitados. Os resultados divulgados agora apontam também quais foram os itens que deixaram de ser atendidos pelos proponentes, levando à inabilitação.

Os proponentes elencados como inabilitados têm do dia 23 de janeiro de 2023 até às 23h59 do dia 1 de fevereiro para apresentação de recursos, por meio de preenchimento de formulário online, disponibilizado no site do FAC: www.fac.df.gov.br Todos os recursos devem ser direcionados ao subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural, sendo que serão desconsideradas argumentações genéricas ou sem fundamentação.

Vale destacar ainda que não será permitida a juntada de documentos adicionais, nem alterações nas certidões e declarações já apresentadas.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Ascom/Secec)