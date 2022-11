Divulgado resultado final de mérito do FAC Multicultural I

1618 projetos foram inscritos no edital

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou nesta sexta-feira (11/11) o resultado final de mérito cultural das propostas inscritas no primeiro bloco de editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2022, por meio do edital FAC Brasília Multicultural I. Ao todo, foram 1618 projetos apresentados. A partir de agora, os projetos classificados nas vagas previstas no edital seguem para a etapa de admissibilidade.

Confira a lista completa dos projetos aptos.

A análise dos projetos inscritos foi realizada por comissões específicas indicadas pelo Conselho de Administração do FAC e designadas pelo secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, sendo atribuídas notas aos quesitos de avaliação gerais e específicos descritos no edital. O resultado final de mérito corresponde às análises após a finalização da etapa de recursos. Serão analisados agora, na etapa de admissibilidade, somente os projetos que, após a fase de mérito cultural, obtiveram classificação que os colocam em condição de contemplação, considerando os critérios de distribuição e remanejamento dos recursos.

Brasília Multicultural 2022

Lançado em abril deste ano, o certame tem o valor de R$ 32 milhões e um formato mais inclusivo e democrático, com novas linhas de apoio e categorias voltadas especificamente para o carnaval e para agentes culturais nunca antes contemplados pelo FAC-DF. Ao todo, são três categorias: Cultura de Todo Tipo, Meu Primeiro FAC e Jeito Carnavalesco. Na primeira, foram 978 projetos inscritos, sendo 159 deles considerados aptos para a próxima etapa. Na categoria Meu Primeiro FAC foram inscritos 591 propostas, sendo 102 delas aptas. Para a categoria Jeito Carnavalesco foram 49 inscritos, sendo 42 aptos.