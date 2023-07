Divulgado resultado da 2ª chamada dos Centros Interescolares de Línguas2

As matrículas devem ser feitas a partir desta quarta-feira (26) até sexta (28) nas secretarias das respectivas unidades de ensino

A Secretaria de Educação (SEE) divulgou a lista de estudantes contemplados na segunda chamada com uma das vagas nos Centros Interescolares de Línguas (CILs) para o 2º semestre de 2023. O resultado pode ser conferido aqui. As matrículas devem ser feitas a partir desta quarta-feira (26) até sexta (28) nas secretarias das respectivas unidades de ensino.

O ensino de uma língua estrangeira para os alunos da rede pública de ensino é oferecido a partir do 6º ano do ensino fundamental. Quem está no ensino médio ou no segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem aprender um outro idioma, em turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem.

Estão sendo ofertadas vagas para os cursos de inglês, japonês, francês e espanhol. Ao todo, a Secretaria de Educação possui 17 CILs. Confira nesta página quais idiomas eles oferecem.

Agora, as vagas são destinadas apenas para estudantes matriculados na rede pública de ensino. Em agosto, a comunidade poderá se inscrever nas vagas remanescentes.

Matrículas

Veja a lista de documentos exigidos:

• Identidade do estudante;

• CPF do estudante;

• Duas fotos 3×4;

• Comprovante de residência;

• Declaração de escolaridade atualizada;

• Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário apresentar os documentos do responsável (CPF e RG).

Todos os documentos precisam ser original e xerox, inclusive do responsável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília