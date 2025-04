Divulgado o resultado dos selecionados para cursos do LabInclui

Nesta terça-feira (15), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) divulgou o resultado dos candidatos pré-selecionados para os cursos de qualificação profissional do projeto LabInclui – Laboratório de Inovação e Tecnologia Social Assistiva.

O projeto é voltado à formação técnica de pessoas em situação de vulnerabilidade social – prioritariamente a população negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, imigrantes e demais minorias – com o foco em tecnologias assistivas, como confecção de órteses e próteses, manutenção de cadeiras de rodas, impressão 3D e desenho industrial. Ao todo, foram oferecidas 150 pessoas, distribuídas entre os turnos matutino e vespertino, com aulas ministradas na Asa Sul.

Os candidatos convocados deverão comparecer entre os dias 29 de abril e 6 de maio de 2025, no 3º andar do Ed. Providência que fica na Quadra 601, Conjunto B na L2 Sul (ao lado do Colégio Galois). O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

É necessário apresentar os seguintes documentos originais:

– Documento de identidade com foto (RG ou equivalente) e CPF

– Comprovante de residência no DF ou declaração de próprio punho

A não apresentação dos documentos exigidos ou a ausência no período estipulado resultará na desclassificação automática do candidato.

LabInclui

Os cursos têm duração de 200 horas-aula, com turmas nos turnos matutino (8h às 12h) e vespertino (14h às 18h). As aulas serão realizadas no LabInclui que fica no SGAS 902, lote 74, conjunto “B”, sala 02, Asa Sul – Ed. Athenas.

Essa ação integra os esforços da Sedet em ampliar oportunidades de qualificação profissional com foco na inovação, inclusão e empregabilidade. A expectativa é que, por meio do LabInlui, os alunos adquiram competências técnicas valorizadas pelo mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, promovam impactos sociais positivos por meio da tecnologia assistiva.

*Com informações da Agência Brasília