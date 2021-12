Divulgado calendário de vencimentos do IPTU 2022

O tributo pode ser dividido em até seis parcelas e terá vencimento a partir de 16 de maio, de acordo com o final da inscrição do imóvel

Foi divulgado, pela Secretaria de Economia (SEEC), o calendário de vencimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). O tributo pode ser dividido em até seis parcelas e terá vencimento a partir de 16 de maio, de acordo com o final da inscrição do imóvel.

Em 2022, além de poder ser dividido em maior quantidade, aumentando de quatro para seis vezes, o imposto também terá um desconto maior para quem optar pelo pagamento da cota única. Neste caso, o desconto passou de 5% para 10%.

As parcelas serão iguais e sucessivas, não podendo o valor de cada uma ser inferior a R$ 20. Caso a soma do valor do IPTU com o da TLP seja inferior a R$ 40, o pagamento deverá ser feito em cota única.

De acordo com a Portaria nº 322, publicada no Diário Oficial do DF desta terça, é facultada ao contribuinte a apresentação de reclamação contra o lançamento, no prazo de 30 dias, contado da publicação do edital de lançamento, diretamente no Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal, no seguinte caminho de acesso: , , , e .

Os boletos para pagamento serão enviados aos contribuintes pelos Correios. Contudo, também será possível imprimi-los pelo site da Receita ou no aplicativo Economia-DF.

Confira abaixo as datas dos vencimentos:

*Com informações da Agência Brasília