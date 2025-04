Divulgada lista de cadastro reserva do programa RenovaDF

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) divulgou, nesta segunda-feira (28), a lista de cadastro reserva para o 2º ciclo de 2025 do RenovaDF — programa de qualificação profissional que oferece formação técnica aliada à recuperação de espaços públicos em todo o Distrito Federal. Nesta edição, foram disponibilizadas 2.500 vagas para cursos práticos em áreas como jardinagem, serralheria, alvenaria, pintura, entre outras.

Para confirmar a matrícula, os candidatos selecionados devem comparecer presencialmente a uma das Agências do Trabalhador, localizadas em 15 regiões administrativas do DF, até esta quarta-feira (30). Excepcionalmente nesta terça (29) e na própria quarta, as unidades funcionarão até as 18h para o recebimento da documentação.

No ato da matrícula, será necessário apresentar os seguintes documentos originais:

– Documento de identidade com foto (RG ou equivalente) e CPF;

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com a última página preenchida e a seguinte em branco, ou a versão digital impressa;

– Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.