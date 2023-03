Divulgada imagens da tentativa de latrocínio em Santa Maria

Após o crime, o homem fugiu do local e utilizou o celular roubado para fazer uma transação bancária, via pix, no valor de R$ 360

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), divulgou imagem de acusado de tentativa de latrocínio ocorrido próximo a uma escola pública de ensino fundamental de Santa Maria. O criminoso, portando um canivete, anunciou o assalto e feriu o estudante, de 13 anos de idade, para roubar o aparelho celular da vítima.



De acordo com as investigações, o suspeito estava em uma bicicleta e trajava bermuda e camiseta do Fluminense. Após o crime, o homem fugiu do local e utilizou o celular roubado para fazer uma transação bancária, via pix, no valor de R$ 360.



A equipe da 33ª DP investiga o caso, a identidade e o paradeiro do criminoso. Solicita-se ajuda da mídia local e comunidade na ampla divulgação da imagem do suspeito visando a prisão do criminoso.

A PCDF disponibiliza canais on-line de denúncia no site oficial e o Disque-Denúncia (197), a ligação é gratuita e o sigilo absoluto do denunciante. Ajude a polícia a prender criminosos.