Centros de juventude oferecem 250 vagas em cursos profissionalizantes

Em Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, é possível aprender as funções de massoterapeuta, cuidador de idosos e auxiliar administrativo

Jovens entre 15 e 29 anos podem se inscrever em cursos profissionalizantes dos centros de juventude (CJs) do DF até o dia 20. As unidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte oferecem 250 vagas nos cursos de massoterapia, cuidador de idosos e auxiliar administrativo com ênfase em recursos humanos.

As inscrições podem ser feitas presencialmente nessas unidades, por WhatsApp ou pelo site da agência Iecap. O curso de cuidador de idoso está disponível em Ceilândia. Na Estrutural, as capacitações oferecidas são as de assistente administrativo e massoterapia; em Samambaia, de assistente administrativo e cuidador de idosos.

Para o curso de auxiliar administrativo, a idade mínima de acesso é 15 anos, e para o de cuidador de idoso e massoterapia, a pessoa interessada deve ser maior de 18 anos. É necessário residir na região administrativa em que o curso for ofertado.

Qualificação

O secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, avalia que a qualificação profissional fornece ferramentas para que o participante esteja apto a alcançar um novo posto de serviço e, caso deseje, tornar-se um empreendedor. “Os cursos profissionalizantes são oportunidades para que os jovens possam construir seu futuro”, resume.

“Há muitas vagas no mercado de trabalho que não são preenchidas por falta de pessoas capacitadas”, aponta a diretora-presidente da Iecap Agência de Transformação Social, Renata Oliveira. “Com os cursos profissionalizantes do Centro de Juventude, ampliamos as possibilidades de inserção dos jovens no mercado e incentivamos sua independência socioeconômica”.

Veja, abaixo, a relação dos cursos oferecidos nas três unidades do CJ.

CJ Ceilândia

→ Curso: cuidador de idoso.

→ Endereço: QNN 13 Área Especial, Módulo B, 1° andar, ao lado da Estação Ceilândia Norte.

→ WhatsApp: (61) 99629-6941.

CJ Estrutural

→ Cursos: assistente administrativo com ênfase em recursos humanos e massoterapia.

→ Endereço: Área Especial da Estrutural, Praça Central, 8.

→ WhatsApp (61) 99860-4894.

CJ Samambaia

→ Cursos: assistente administrativo com ênfase em recursos humanos e cuidador de idoso.

→ Endereço: QS 617 Área Especial nº 1.

→ WhatsApp (61) 99866-0959.

Com informações da Agência Brasília