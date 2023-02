Diversidade comandou a festa das Montadas

Cerca de 100 mil pessoas curtiram a festa no estacionamento do Setor Bancário Norte

Uma das atrações mais aguardadas pelos foliões brasilienses, o Bloco das Montadas, criado e protagonizado por transformistas, saiu às ruas no domingo (19) marcando presença em mais um Carnaval no DF. Desde que foi fundado, em 2018, o grupo, que celebra a diversidade, viu seu público saltar de 15 mil pessoas para 60 mil na última edição, em 2020, quando a pandemia de covid-19 manteve a folia suspensa por dois anos.

Em 2023, de acordo com dados da organização do Carnaval, cerca de 100 mil pessoas curtiram a festa no estacionamento do Setor Bancário Norte (SBN). Com o aporte de R$ 220 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o Bloco das Montadas já se consolidou para os próximos carnavais.

Segundo a organização do grupo, foram gerados, este ano, cerca de 200 empregos diretos e mais de 500 empregos indiretos. A chuva forte que caiu em Brasília no começo do desfile não atrapalhou a animação dos foliões.

“Para nós, é uma alegria estar de volta para celebrar a diversidade de corpos, cores e sexualidade”, comemorou a organizadora do bloco, a drag queen Rute Venceremos. “Estamos comemorando e embelezando as ruas da cidade.”

Agência Brasília