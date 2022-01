Diversão e educação não tiram férias

Colônias de férias são opções para manter crianças entretidas durante recesso escolar

Ah, janeiro. O mês mais aguardado por quem espera o ano todo para finalmente descansar, relaxar, viajar e ter momentos de lazer. No entanto, esse período não é recebido com entusiasmo apenas por quem trabalha e, as crianças, também ficam ansiosas pela oportunidade de gastar sua energia fora do ambiente escolar. E é pensando em garantir um momento divertido e de interação com outros pequenos que não passarão o mês viajando ou na casa de algum parente, algumas entidades brasilienses aproveitam o período para proporcionar atividades diferenciadas e divertidas para as crianças que estão de recesso escolar. São as famosas colônias de férias, organizadas pensando no bem-estar e alegria dessa galerinha.

A região do Lago Norte, por exemplo, ganhou uma super colônia de férias para crianças de 4 a 12 anos entre os dias 3 e 28 de janeiro. Realizada pela Kalango Escola de Aventura, o evento oferece diversas modalidades de esportes, brincadeiras e aventuras no Clube do Congresso. Aulas de SUP, caiaque, natação recreativa em piscinas aquecidas, escalada, skate, slackline, parkour, futsal, basquete vôlei, além de brincadeiras como bets, queimada, pique-pega e bolinha de gude são alguns dos atrativos ofertados pela escola. “Nosso objetivo é complementar o aprendizado escolar de maneira lúdica e divertida. A maioria das nossas atividades são ao ar livre e coletivas. Então nosso foco é a sociabilização das crianças, para um desenvolvimento pleno de suas capacidades”, avalia o educador Vitor Bueno, um dos idealizadores da Kalango, que abriu as portas em março de 2018. O objetivo da instituição é o desenvolvimento social e psico-motor dos pequenos, sem o apelo abusivo da tecnologia. Por isso, neste 2022, a colônia vai contar também com uma atração nova: Dança Break.

A colônia de férias vai funcionar do dia 3 a 28 de janeiro de 2022, de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h. A escola conta com uma infraestrutura de alto nível, com quadras, campos, piscinas e pistas diversas em espaços abertos e arejados.

Outra opção para os pais e responsáveis que querem manter os filhos entretidos nessa época do ano é a colônia da AABB. Desde 2009, eles recebem, em média, entre 70 e 100 crianças semanalmente no evento. “Nesta edição, contudo, teremos o limite de 80 pessoas por semana. Os pais procuram muito esse serviço”, afirma Humberto Rabelo, um dos responsáveis pela colônia. De acordo com ele, o evento recreativo acontece, anualmente, nos meses de dezembro, janeiro e junho, períodos correspondentes às férias escolares. Durante a pandemia, entretanto, não foi possível realizar as atividades, que estão retornando agora a todo o vapor. “Estamos felizes em poder retornar aos poucos mesmo sabendo que ainda não teremos a quantidade de crianças que costumamos ter. Normalmente, as atividades duram três semanas, mas este ano, serão apenas duas”, comenta o gestor da atração que é realizada na Associação Atlética Banco do Brasil.

Michael Cerutti Trindade, gerente de projetos e sócio de Humberto no projeto da AABB, revela que a primeira semana de atrativos começará no dia 10, se estendendo até o dia 14, a segunda entre os dias 17 e 21 deste mês. As turmas, como ele explica, são de 3 e 4 anos, 5 e 6, 7 a 10 e 11 a 14 anos de idade. “Nossa última edição foi em janeiro de 2020 e tivemos uma média de 100 crianças por semana. A colônia AABB é muito tradicional e tem alta procura. Já estão ocorrendo bastante inscrições”, comenta. “Trata-se de uma atividade que, na minha opinião, é muito importante para as crianças socializarem e fazerem novas amizades”, avalia o administrador.

Considerada mais uma opção interessante na capital federal, tem-se a Pine Tree Farm. Desde 2016, a entidade realiza, além das tradicionais colônias de férias, festas de aniversário, acampamentos, receptivos escolas e visitações familiares no seu espaço localizado no condomínio Quintas Bela Vista, no Jardim Botânico. “Janeiro é o segundo mês de maior procura pelas colônias, depois de julho. Nossa capacidade diária é de 120 crianças, divididas em grupos que observam faixas etárias, graus de desenvolvimento e laços sociais”, pontua o empresário e responsável pela Pine, Guilherme Crispim Hundley. No espaço, há cinco opções de turnos, sendo eles matutino, vespertino, soneca, semi-integral e integral. Como ressalta Guilherme, todos eles incluem lanches e almoço, e as atividades são concentradas em atividades ao ar livre, apesar de contarem com espaços cobertos para momentos de chuva, altas temperaturas e descanso.

Em uma área de mais de 60 mil metros que contempla nascentes, animais silvestres, jardim, paredes de escalada, espaço para pesca, parquinhos, campos de esporte, cinema ao ar livre e barracas de acampamento, biólogos, pedagogos, docentes de áreas variadas como educação física, música, línguas e artes se juntam para transformar as colônias da Pine Tree Farm em uma experiência única e mágica. “Estamos com bons números de inscrições e motivados para entregar algo especial e seguro para as famílias”, salienta Guilherme. Serão três semanas que começarão no dia 10 e se estenderão até o dia 28 de janeiro.

Como destaca o dirigente, a experiência com colônias de férias é extremamente necessária para a criançada. “Me lembro com extremo carinho dos acampamentos que participei na minha infância e do encantamento que tinha pelos monitores que se dedicavam em mostrar o mundo natural para nós”, compartilha. “Hoje, ao ver isso se repetindo na Pine, tenho a confortante sensação de continuação”, acrescentou ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realizador da Colônia de Férias Plim há cerca de 10 anos, o professor Daniel da Silva Lima, de 40 anos, conta que uma das mais famosas colônias do DF, que acontece na APCEF, oferece quatro semanas de passeios, brincadeiras, lazer e muita diversão. Além de atividades recreativas em áreas verdes, brincadeiras na piscina e passeios externos, o projeto traz ainda atividades como corrida de kart. “Já tivemos edições com mais de 100 crianças, assim como outras com 60. Quem não pode viajar nas férias acaba tendo as colônias como uma boa opção de recreação para os filhos”, desenvolve.

As atrações, como ele salienta, duram o mês inteiro em três turnos: matutino, vespertino e integral. “Recebemos crianças entre 4 e 12 anos e as quatro semanas de janeiro são sempre cheias”, afirmou o docente, pontuando, inclusive, que as vagas já estão esgotando. “Tivemos muita procura, então as expectativas são as melhores para esse 2022”, finaliza o dono da Plim, local onde começou como monitor.