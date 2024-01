Distrito Queijeiro Federal

Em 2023, mais de 924 toneladas deste produto foram produzidas em 184 propriedades espalhadas nas áreas rurais do DF

Luís Nova

[email protected]

Quando se fala do Distrito Federal, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer brasileiro é o protagonismo da política nacional. O que poucas pessoas sabem, é que dentro dos 5.761 quilômetros quadrados existem milhares de pessoas manufaturando diversos bens de consumo, como o tradicional queijo. Em 2023, mais de 924 toneladas deste produto foram produzidas em 184 propriedades espalhadas nas áreas rurais do DF.

A maior variedade de queijo e o aumento da produção são frutos do trabalho desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), que mapeou o consumo local e desenvolveu um plano revolucionário para os produtores rurais. “Até o ano de 2023, a produção de queijos no Distrito Federal (DF) era centrada em queijos frescais para o consumo diário”, explica.

A empresa incentivou a produção de diversos tipos de queijos e, também, a visita às propriedades rurais. Essa ação é fruto do programa desenvolvido pela Emater-DF, conhecido como Rota do Queijo Artesanal. “Destacando a singularidade dos sabores do DF e atraindo consumidores em busca de experiências gastronômicas autênticas. O impacto dessa evolução na produção de queijos fortalecerá a identidade regional e estimulará o turismo gastronômico na região”, explica a pasta.

A fazenda Cabrísima, localizada a 8 quilômetros do final da Asa Norte, participa do projeto Rota do Queijo Artesanal, com uma produção média diária de 150 litros de leite, cerca de queijo 13 kg por dia. Além da criação e da produção dos queijos de cabra, o espaço oferece passeio e degustação. A empresa surgiu quando Giovana Navarro, 67 anos, se aposentou e, junto com seu marido, resolveram trabalhar com a paixão mútua: cabras. “São animais amorosos, interagem com as pessoas e ainda produzem um leite altamente saudável. O queijo é saboroso e possui um sabor único”, destaca a empresária.

A fazenda produz queijos clássicos e também receitas únicas, por exemplo o queijo tipo Brasília, criação dos empresários. Além dos mais variados tipos, a propriedade também oferece degustação e itens novidades no mercado, como por exemplo o pão de queijo de cabra. Todos os produtos da empresa podem ser adquiridos em lojas parceiras, na propriedade ou pela rede social @Cabrissima no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Queijarias do Entorno também abastecem o DF

O zootecnista especialista em pecuária leiteira, Rodrigo Casto, proprietário da queijaria Vaca na Net, também é apaixonado por laticínios. Ele aprendeu o gosto da profissão com seu avô ainda quando criança. Todas as semanas ele entrega em Brasília queijos artesanais produzidos em sua propriedade na Cidade Ocidental, entorno do Distrito Federal. De acordo com Rodrigo, o queijo artesanal tem uma qualidade diferente, pois todo o processo é pensado na melhor qualidade possível, inclusive o cuidado com o animal e a higiene na produção. “Tem que tratar bem os animais e eles correspondem com leite de qualidade no curral. A qualidade do leite é fundamental para a fabricação de um bom queijo”, destaca.

Os produtos da Vaca na Net podem ser encontrados no comércio local do Sudoeste, quadra 504 e 306, e também no Lago Sul, QI 17. A Queijaria produz uma média de 50 kg de queijo semanais, cerca de 500 litros por semana. Os interessados podem acessar a rede social @VacanaNetQueijaria para fazer o pedido. A especialidade da empresa são os queijos frescais, meia curas, minas padrão, coalho e ricota.

Como se faz o queijo?

De acordo com Rodrigo Castro, a produção do queijo começa no pasto com o bom tratamento do animal. O leite é ordenhado e em seguida resfriado. Alguns momentos depois, ele passa por um processo conhecido como pasteurização que deixa o insumo por cerca de 30 minutos a uma temperatura de 65 graus celsius e é resfriado posteriormente. Desta etapa até a mesa, cada tipo de queijo tem uma receita única, uma consistência e um sabor.

Origem do Queijo

O queijo é um dos alimentos processados mais antigos da humanidade. Sua história foi perdida ao longo dos anos, mas existem indícios arqueológicos da iguaria no antigo Egito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curiosidade