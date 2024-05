Ciminoso é preso suspeito de armazenar pornografia infantil no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou na última quarta-feira (23) a Operação Laranja Mecânica.

A operação contou com o apoio técnico-operacional da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations – HSI), utilizando uma avançada ferramenta de inteligência policial.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Ceilândia/DF, resultando na prisão em flagrante de um cibercriminoso. O suspeito foi encontrado armazenando conteúdo associado à pedopornografia em seus equipamentos informáticos.

O material apreendido será periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) para confirmar tecnicamente os crimes de armazenamento e disponibilização de pornografia infantojuvenil, conforme os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas para esses crimes podem chegar até dez anos de prisão.

A operação foi nomeada “Laranja Mecânica” em referência ao filme homônimo dirigido por Stanley Kubrick, onde o protagonista é submetido a um experimento científico estatal para reprimir seus impulsos criminosos, uma espécie de “castração digital”. A denominação também alude ao “Maio Laranja”, mês de conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil.