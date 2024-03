Distrital Eduardo Pedrosa realiza reunião para prestação de contas

No último sábado (09), no auditório da Câmara Legislativa, o deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) apresentou uma prestação de contas. Na ocasião, o deputado falou sobre a importância de manter uma rotina constante de prestação de contas e reafirmou o seu compromisso com a transparência e a responsabilidade com a população do DF.

O deputado afirmou ainda ter apresentado 495 proposições, das quais 10 projetos de lei foram aprovados e resultaram em 10 leis sancionadas. Entre essas leis, ressaltou uma iniciativa significativa que cria políticas públicas para mães atípicas, demonstrando seu comprometimento com a inclusão e o bem-estar social.

“Uma das rotinas que vamos ter é prestar contas do nosso trabalho constantemente. É importante termos transparência e compromisso com as pessoas. No último final de semana fizemos uma grande reunião para receber amigos que acreditam no nosso trabalho e a comunidade. Não tenho medo de trabalho, ainda temos muito o que fazer”, afirmou o deputado.

O político também informou que participa ativamente de 76 frentes parlamentares, presidindo 10 delas, com a área de saúde como prioridade. Essa abordagem reforça seu empenho em questões fundamentais para o bem-estar da população.

À frente da presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, uma das mais importantes da Câmara Legislativa, Eduardo destaca-se na abordagem de todos os assuntos relacionados ao orçamento do Distrito Federal. Essa posição estratégica reforça seu compromisso em impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

O deputado ressaltou que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito, reiterando sua postura incansável em prol do progresso do Distrito Federal.