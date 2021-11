Discussão entre duas pessoas deixa vários feridos e um óbito

O caso ocorreu em um bar na Ceilândia por volta das 23h deste domingo, 28. As vítimas foram encaminhadas ao HRC, duas em estado grave

Por Juliana Pimentel

Por volta das 23h de domingo, 28, uma confusão em um bar na Ceilândia deixou cinco pessoas feridas e uma vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência de vias de fato na EQNN 04/06, o local estava aglomerado com mais de 60 pessoas. No local, os policiais encontraram quatro feridos no chão e dois em pé. Uma equipe do SAMU também foi chamada.

De acordo com testemunhas, tudo começou com uma discussão banal entre dois frequentadores do bar.

O agressor, Edinaldo Júnior, 17, foi até a sua residência, pegou uma faca e, ao retornar ao bar, esfaqueou João José, 26. O pai de João, policial militar, foi ao resgate do filho e também foi atingido por arma branca. Gilmar dos Santos, 55, conseguiu se levantar e atirou em Edinaldo, abaixo do ombro esquerdo. Após uma hora de tentativas para restabelecer seus sinais vitais, ele veio a óbito.

Edinaldo estava acompanhado da mãe, Valéria, e do cunhado, Luis Felipe, 28. Valéria foi atingida no braço e Felipe na orelha. Um homem de aproximadamente 30 anos apresentava ferimento de arma de fogo, o indivíduo apresentava sinais de embriaguez e não foi possível a identificação. Ele recusou atendimento médico.

Todas as vítimas identificadas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia, Valéria e João em estado grave.

A PMDF ficou responsável pelo local após a desmobilização do CBMDF e a PCDF foi acionada.

