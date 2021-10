Diretores das escolas públicas têm mandato prorrogado

A proposta de Ibaneis foi enviada na noite de ontem (05), depois de ouvir alguns diretores da rede e entender que a pandemia de covid-19

Após aprovação por unanimidade em segundo turno, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) decidiu aceitar o pedido de prorrogação do mandato dos diretores das escolas públicas da capital até dezembro de 2022 feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

A proposta de Ibaneis foi enviada na noite de ontem (05), depois de ouvir alguns diretores da rede e entender que a pandemia de covid-19 interferiu no mandato e no trabalho dos profissionais.

Os atuais diretores das escolas públicas do DF terão os mandatos prorrogados por um ano. Enviei a proposta para a Câmara Legislativa, que vai fazer a análise e, espero, aprovar a medida que dará mais tranquilidade a toda a comunidade escolar.



(1/3) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) October 5, 2021

Nesta quarta (06), a proposta do governador recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC), da Comissão de Economia Orçamento e Finanças (CEOF) e da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Relatorio de Veto by Jornal de Brasília on Scribd