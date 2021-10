Dois homens são presos por esfaquear cinegrafista do SBT

Lúcio esperava seu ônibus na parada quando dois homens desceram de um carro e abordaram todos os presentes

Magno Lúcio, 52 anos, foi vítima de um assalto ocorrido na manhã desta segunda-feira, 4, em uma parada de ônibus do P2 no P Sul, Ceilândia. Ele foi atingido por um golpe de faca durante a abordagem e levado ao hospital com três órgãos perfurados. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na terça-feira (5), três pessoas pelo assalto.

Um homem de 23, um de 18 anos e um adolescente infrator foram presos pelo crime. Lúcio esperava seu ônibus na parada, quando dois homens desceram de um carro e abordaram todos os presentes. O cinegrafista entregou seus bens ao primeiro homem e, ao ser também abordado pelo segundo, informou que já teria entregado tudo que tinha, nesse momento, o segundo assaltante efetuou o golpe de faca que atingiu a vítima no abdômen.

A prisão do homem de 23 anos foi realizada no Setor Sol Nascente. O homem de 18 anos, logo após a prisão do primeiro envolvido, foi apresentado sob suspeita de envolvimento no delito. As apurações prosseguiram e, a suspeita de que ele participou do assalto foi confirmada.

Os dois foram autuados em flagrante pela prática do crime de corrupção de menores, visto a participação do adolescente no crime. Os homens confessaram a autoria do assalto e justificaram que estavam sob efeito de bebidas alcoólicas quando decidiram assaltar o ponto de ônibus.

Lúcio foi levado ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC) em estado grave com três órgãos perfurados, apresentando exposição da alça intestinal. Ele passou por uma cirurgia que durou 7h.