DF começa a vacinar profissionais da saúde com a dose de reforço

A terceira aplicação será feita em profissionais de saúde que receberam a segunda dose até o dia 31/03, independentemente do imunizante

Gabriel de Sousa

Nesta quarta-feira (6), o Governo do Distrito Federal (GDF) começou a aplicar a dose de reforço nos profissionais da saúde das redes pública e privada do Distrito Federal. Além dos 41 postos de saúde espalhados pela capital que estarão com as remessas destinadas a este público, alguns grupos poderão receber a dosagem dentro dos seus locais de trabalho. Para ser contemplado com aplicação, é necessário ter recebido a segunda dose há, no mínimo, seis meses, independentemente da marca da marca do imunizante.

A marca do imunizante a ser utilizado será a da Pfizer-BioNTech. Nos postos de triagem, será exigido um documento de identidade com foto, cartão de vacina ou comprovante emitido pelo aplicativo Conecte SUS. Além disso, o indivíduo deverá portar um documento que ateste o seu vínculo como trabalhador da saúde, como por exemplo, um crachá funcional, contracheque, carteira de trabalho ou do conselho profissional, ou uma declaração do empregador.

Os trabalhadores da rede privada serão vacinados em 41 pontos de vacinação, enquanto aqueles que atuam em hospitais públicos serão vacinados nas suas unidades que contam com sala de vacinação. Para aqueles que atuam em instalações sem sala de vacina, estes deverão procurar uma Unidade Básica de Saúde que esteja aplicando doses de reforço.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (6), o secretário da Saúde, General Pafiadache, disse que o primeiro dia de aplicação de doses de reforço nos profissionais de saúde contava com grandes filas. Durante a coletiva, o subsecretário de Vigilância Epidemiológica, Divino Valero, forneceu mais detalhes sobre como funcionará a dosagem dos diferentes grupos que compõem o sistema de Saúde do DF:

Os profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Administração Central da Secretaria de Saúde (ADMC/SES), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Complexo Regulador (incluindo Samu), Parque de Apoio, Hospital da Criança de Brasília (HCB), Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Hemocentro, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde e do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), serão vacinados nos 41 pontos de vacinação espalhados pelo Distrito Federal.

Já os funcionários dos hospitais militares e também do Hospital Universitário de Brasília, receberão a dose de reforço nas próprias unidades. No caso de indisposição de salas de vacina, os profissionais deverão procurar uma Unidade Básica de Saúde que estará aplicando a terceira dosagem.

Os vinculados às instituições de atenção primária e secundária deverão ir a um hospital de referência que possua salas próprias para a aplicação de imunizantes. Caso não encontre, este público é orientado a procurar uma Unidade Básica de Saúde.

De acordo com o subsecretário, Divino Valero, os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que atuaram com a remoção de pacientes durante a pandemia, e que foram vacinados anteriormente no grupo de Trabalhadores sanitários, poderão receber sua dose de reforço nos hospitais da rede pública da capital.

Divino explicou também que os profissionais que estão em afastamento legal ou em home-office, e que receberam a segunda dose até o dia 31 de março, também poderão receber o reforço vacinal. Já aqueles que foram infectados pelo coronavírus recentemente, devem aguardar o prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde de 30 dias do início dos sintomas ou da atestação da contaminação.