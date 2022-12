Diplomação no TRE-DF terá esquema especial de segurança

Solenidade está marcada para as 19h desta segunda-feira (19), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A solenidade de diplomação dos candidatos eleitos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), marcada para a próxima segunda-feira (19), contará com policiamento reforçado das forças de segurança do DF. O evento está previsto para 19h, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) elaborou um Protocolo de Operações Integradas (POI) que contempla diversas ações conjuntas pactuadas entre órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) e o TRE-DF.

O protocolo prevê ações de policiamento ostensivo e tropas especializadas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em caso de necessidade. O efetivo policial reforçará todo o perímetro interno e externo do Centro de Convenções, garantindo a segurança dos participantes. Detectores de metal serão utilizados pela polícia judicial do TRE-DF, o que permitirá aumentar a segurança interna do evento.

O Corpo de Bombeiros deve atuar com viaturas de emergência médica, salvamento, combate a incêndio, de fiscalização de estrutura e de produtos perigosos.

Trânsito

O controle das vias de acesso e dos estacionamentos será realizado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A fiscalização de trânsito contará com o apoio da PMDF, com especial atenção às vias adjacentes, para evitar estacionamentos irregulares e garantir a mobilidade urbana. A circulação de carros de som nas proximidades do evento não será permitida.

Não há previsão de interdição de vias na área central do DF em razão do evento, contudo, em caso de necessidade, intervenções no trânsito poderão ocorrer.

Estacionamentos

O estacionamento principal será o do Estádio Nacional Mané Garrincha, que estará acessível a partir da via N1. Placas luminosas de sinalização deverão direcionar os condutores ao local. Os estacionamentos do Clube do Choro e do Planetário de Brasília também estarão disponíveis. O Centro de Convenções também disponibilizará estacionamento gratuito e outro pago.

Manifestações

Não há previsão de atos públicos na área externa do Centro de Convenções, durante a solenidade de diplomação. Toda a movimentação será acompanhada pelas forças de segurança do DF, por meio de imagens e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 29 instituições, órgãos e agências.

Canais de atendimento

A Polícia Civil também disponibiliza seus canais de atendimento ao público para o registro de denúncias. Estão disponíveis o sistema eletrônico a partir do site da corporação, o telefone 197, opção 0 (zero), o e-mail [email protected] e o WhatsApp (61) 98626-1197. A PMDF e o Corpo de Bombeiros também se colocam à disposição pelos telefones 190 e 193, respectivamente.

Agência Brasília