Dignidade menstrual: 150 mil itens de higiene arrecadados

Com apenas um mês de seu lançamento, a campanha Dignidade Feminina – Da transformação de meninas a mulheres: mais cidadania e menos tabu conseguiram arrecadar cerca de 150 mil itens de higiene pessoal em ação entre o Governo do Distrito Federal, a sociedade e a iniciativa privada.

Para marcar a data, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) promove um evento simbólico para recebimento de uma doação de 100 mil absorventes da empresa Sustentare Saneamento, às 14h30, no Salão Israel Pinheiro do Palácio do Buriti. Para mais detalhes, a secretária da Sejus, Marcela Passamani, estará disponível para atendimento à imprensa no local.

Os pontos de coleta e outras informações sobre a campanha podem ser consultados na página Dignidade Feminina, no site da Sejus.

Serviço

Um mês da campanha Dignidade Feminina

Local: Salão Israel Pinheiro do Palácio do Buriti

Data: 18 de novembro

Horário: 14h30

