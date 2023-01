Aberta temporada da Colônia de Feras, no Zoológico de Brasília

Os interessados devem, primeiramente, preencher um formulário online, no site do zoo, a partir das 14h desta quarta

A Colônia de Feras da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) abre suas inscrições nesta quarta-feira (11), para as crianças com idade de 6 a 10 anos. Para esta edição, há 60 vagas, 15 das quais serão gratuitas para estudantes das escolas públicas do Distrito Federal, como prevê a Instrução nº 8/2020.

Os interessados devem, primeiramente, preencher um formulário online, no site do zoo, a partir das 14h desta quarta. A seleção será feita por ordem de inscrição, estando o link programado para ser bloqueado quando acabarem as vagas.

As atividades, que têm como foco a educação ambiental a partir da interação orientada com os animais, se desenvolverão das 13h30 às 17h30, em duas turmas, com 30 crianças cada – a primeira entre os dias 24 e 25 e a segunda, nos dias 26 e 27. Em caso de chuva, a programação será alterada.

Os selecionados vão receber um e-mail da Diretoria de Educação Ambiental do Zoológico; após essa confirmação, a inscrição será efetivada pessoalmente, mediante apresentação da documentação necessária.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo WhatsApp (61) 98199.0271, das 7h às 12h e das 14h às 17h, ou enviar mensagem para o e-mail [email protected].

Colônia de Feras do Zoológico de Brasília

→ Turmas divididas entre os dias 24-25 e 26-27 deste mês, com atividades programadas para o período das 13h30 às 17h30.

→ Público: Crianças de 6 a 10 anos de idade.

→ Inscrições a partir das 14h de quarta-feira (11), no site do Zoológico. Valor: R$ 150.

As informações são da Agência Brasília