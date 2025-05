Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos alerta para a administração correta de remédios

Já a Farmácia Ambulatorial Oncológica do HRT, em funcionamento desde setembro de 2024, é a única da rede pública especializada em pacientes adultos com câncer. Com cerca de 670 atendimentos mensais, o local oferece orientações detalhadas e acompanhamento contínuo.“Nosso diferencial é a consulta individualizada, em que o paciente recebe um calendário personalizado e uma cartilha com informações sobre a posologia, o armazenamento e as reações adversas”, explica o farmacêutico e responsável técnico assistencial da unidade de oncologia do HRT, Hugo Carvalho. A farmácia também monitora a devolução de medicamentos não utilizados pelos pacientes, ajustando o tratamento conforme a necessidade real do usuário.

A técnica em enfermagem Daiane Ventura, 33, que trata um câncer de mama no HRT, conta que as orientações foram essenciais ao longo do tratamento: “Fiquei perdida no início, mas com a cartilha e as explicações dos profissionais, sei exatamente o que, como e quando tomar as medicações. Isso fez toda a diferença”, diz.

A Farmacotécnica do HRT transforma comprimidos em soluções orais para facilitar a administração, especialmente para crianças e pacientes que se alimentam por sonda

Uso racional

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entende-se que há uso racional quando pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.

O cuidado farmacêutico não apenas melhora os resultados dos tratamentos, como também evita erros, reduz custos e fortalece o vínculo entre pacientes e profissionais.

*Com informações da Secretaria de Saúde (SES-DF)