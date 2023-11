Dia Nacional do Doador de Sangue celebra gesto capaz de salvar vidas

Neste sábado, 25 de novembro, doações seguras, que podem ser feitas de três a 20 vezes ao ano, são lembradas por conseguirem sanar diversos agravos de saúde

Com uma única doação de sangue é possível ajudar cerca de quatro vidas. Imagine então desempenhar este mesmo gesto 20 vezes ao ano? Este é o exemplo do servidor público Hernan Cunha, 37, que tem como meta pessoal “doar o máximo possível”.

Há quatro anos, o morador do Cruzeiro Novo tornou-se um doador frequente. A primeira foi em 2016, quando o avô precisou de uma transfusão de sangue. A satisfação com o ato voluntário, que acredita ser benéfico tanto ao favorecido quanto ao autor, é a principal motivação. “É gratificante poder ajudar. Seja qual for o receio do interessado em doar, tenho certeza que, ao final do procedimento, estará muito feliz”, declara.

O sangue é um produto essencialmente humano, insubstituível e impossível de ser produzido artificialmente. Como forma de incentivar e prestigiar a atitude altruísta, tão necessária para salvar vidas e melhorar a saúde de pacientes, celebra-se neste sábado, 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Uma doação, contribuição para várias vidas

Os componentes do sangue são fracionados, atendendo a necessidades específicas. Hemácias, plaquetas, plasma, crioprecipitado, granulócitos… Os concentrados de hemácias – células que transportam oxigênio para os tecidos do organismo – e de plaquetas são os hemocomponentes de uso mais comum. A transfusão de hemácias é, de modo geral, empregada no tratamento de anemias.

Para o controle de hemorragias graves, quando ocorrem lesões nos vasos sanguíneos, utiliza-se o concentrado de plaquetas – fragmentos celulares fundamentais no processo de coagulação. A preparação de uma bolsa capaz de atender um paciente com 70 quilos, por exemplo, em uma coleta convencional, utiliza o sangue oriundo de, no mínimo, sete doadores.

Entretanto, a mesma quantidade é possível ser obtida em uma única coleta: na chamada doação de plaquetas por aférese (https://www.hemocentro.df.gov.br/doacao-de-plaquetas/). Este é o procedimento ao qual o servidor público Hernan submete-se regularmente. Enquanto o intervalo entre as doações convencionais é de pelo menos 90 dias para as mulheres e 60 para os homens, nas doações por aférese o prazo é reduzido para 15 dias. Nelas, a separação dos componentes do sangue ocorre por centrifugação. Um equipamento automatizado capta o sangue do doador e separa apenas as plaquetas. O sangue retorna ao organismo do doador pelo mesmo acesso venoso.

O concentrado do componente resultante desse tipo de doação é especialmente importante a pacientes onco-hematológicos em tratamento quimioterápico, que necessitam de transfusões de sangue regulares. Além disso, o prazo de validade da plaqueta é curto – de apenas cinco dias.

Informação e compromisso

A Secretaria de Saúde (SES-DF) e a Fundação Hemocentro de Brasília atuam de modo a garantir excelência em todo o Ciclo do Sangue, que inicia na captação e conscientização de doadores, passando pelas triagens clínicas e hematológica e coleta de sangue, até chegar no fracionamento e distribuição, finalizando com o descarte de materiais.

Doar sangue é um procedimento seguro, que não oferece riscos ao voluntário. “Com este ato, o doador oferece um ótimo atendimento a toda a rede de saúde do Distrito Federal. Uma pessoa nunca sabe quando irá precisar de uma transfusão de sangue. A partir do momento da doação, um indivíduo contribui para a saúde de toda a população”, garante a Referência Técnica Distrital de Hematologia e Hemoterapia, Nina Oliveira.

Para se candidatar ao ato, basta cumprir algumas condições básicas (https://www.fhb.df.gov.br/doacao-de-sangue/#Condicoes). As coletas são feitas exclusivamente no Hemocentro de Brasília, no Setor Médico Hospitalar Norte, mediante agendamento prévio realizado no site agenda.df.gov.br (https://agenda.df.gov.br/) ou pelos telefones 160, opção 2, e 0800 644 0160. O atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 7h15 às 18h.