Dia Nacional da Saúde: Secretaria promove evento para comunidade

Atividades serão realizadas no estacionamento 13 do Parque da Cidade, no dia 5 de agosto, das 9h às 13h. Serviços como vacinação, práticas integrativas e exames de espirometria serão ofertados

No próximo sábado (5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promoverá uma série de atividades em alusão ao Dia Nacional da Saúde, comemorado no dia 05 de agosto. A programação especial conta com serviços voltados para a promoção da saúde e bem-estar da população. O evento acontecerá no estacionamento 13 do Parque da Cidade, das 9h às 13h.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças e da adoção de hábitos saudáveis. A secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, ressaltou a relevância de celebrar a data. “Neste dia Nacional da Saúde, buscamos conscientizar a população do DF sobre a prevenção de doenças e a importância de hábitos saudáveis. Estamos empenhados em fortalecer nossas iniciativas, promovendo ações que beneficiem o bem-estar coletivo”, aponta a gestora.

Entre os serviços que serão disponibilizados, destacam-se a vacinação, com o objetivo de atualizar o calendário vacinal de adultos (oferta de doses contra influenza, covid-19, hepatite, febre amarela, tríplice viral e antitetânica), as práticas integrativas, como automassagem, meditação, yoga, tai chi chuan e auriculoterapia – técnica semelhante à acupuntura, que consiste na aplicação de pressão em pontos específicos da orelha, para auxiliar no tratamento de problemas de saúde -, além de demonstração de medicamentos fitoterápicos, manipulados nas Farmácias Vivas e de plantas medicinais utilizadas para a sua produção.

A saúde dos pulmões também será avaliada. O exame de espirometria será ofertado gratuitamente. As atividades do Dia Nacional da Saúde incluem ainda o diagnóstico de doenças, como HIV/Aids, sífilis e hepatite.

Para a coordenadora da Atenção Primária à Saúde do DF, Fabiana Fonseca, o evento pretende unir profissionais de saúde e a comunidade. “Esse tipo de evento pode reunir pessoas de diferentes idades e origens, criando um espaço propício para a troca de informações sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças e acesso aos serviços de saúde disponíveis na região”, explica.

Uma das atrações para o público infantil será o projeto Samuzinho, apresentado pelos servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De forma lúdica e interativa, os profissionais ensinam as crianças como agir em situações de emergência, promovendo a prevenção de acidentes e a importância do cuidado com a saúde desde a infância. Para tornar o dia ainda mais agradável, a população poderá desfrutar de um espaço de lazer e descontração com apresentação musical ao vivo.

Um legado que perdura

O Dia Nacional da Saúde foi instituído pela Lei nº 5.352, em 8 de novembro de 1967. A data escolhida foi 5 de agosto para homenagear o nascimento de Oswaldo Cruz, médico sanitarista brasileiro que teve uma significativa contribuição para a saúde pública no país. Ele foi um importante personagem que atuou no combate a várias epidemias no Brasil, como febre amarela, peste bubônica e varíola. Além disso, foi responsável pela criação do Instituto Soroterápico Federal, atualmente conhecido como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das principais instituições de pesquisa em saúde do país.

Assim, o Dia Nacional da Saúde foi estabelecido para reconhecer o legado de Oswaldo Cruz e destacar a relevância da saúde pública no Brasil, incentivando a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o acesso aos serviços de assistência médica.

Dia Nacional da Saúde – Atividades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Data: 05/08/2023 (sábado).

Local: Estacionamento 13 – Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

Horário: 9h às 13h.

Entrada: Gratuita.