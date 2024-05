Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante é celebrado com conscientização no Parque da Cidade

No Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, celebrado em 5 de maio, a palavra de ordem é conscientização. Por isso, uma série de atividades foi realizada no Parque da Cidade, neste domingo (5), para levar informação e ações educativas à população por meio de palestras, jogos e exposição de viaturas. O evento foi promovido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A ação faz parte da campanha Maio Amarelo e tem como objetivo alertar sobre a importância de um trânsito saudável. Para isso, palestras sobre regras de trânsito, travessia segura, mecânica básica e primeiros socorros, além de jogos para as crianças e exposição de viaturas do CBMDF e do DER.

Moradora do Lago Norte, a militar Maria Castro, de 33 anos, que passeava no parque, afirma que a ação faz muita diferença no trânsito. “Aqui no parque há grande acesso à população e às crianças e é muito importante ter consciência desde pequeno”, afirma.

Já Cecília Matos, de 40 anos, moradora da Asa Norte, veio com a família do Rio de Janeiro para Brasília há quatro meses. Ela elogiou o respeito que há no trânsito do DF e acredita que campanhas como a realizada neste domingo são importantes para que essa cultura se perpetue.

O Maio Amarelo é um movimento internacional com enfoque na segurança viária, que tem por objetivo reduzir acidentes e mortes no trânsito

“Existe uma organização da cidade em relação ao trânsito que nos chamou muito a atenção. Tem muita faixa de pedestre e as pessoas respeitam e param para os pedestres passarem. A gente não vê isso em outros lugares e é importante que isso não se perca. Por isso, esse evento é muito bom”, ressalta.

Segurança no trânsito

De acordo com o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, o intuito é lembrar a importância de diminuir sinistros e mortes no trânsito.

“A gente sempre lembra que o trânsito é feito por vários entes – motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas. Todo mundo tem que interagir bem para que o trânsito funcione bem e seguro”, afirma Nacfur.

A gerente de Ações Educativas do Detran-DF, Magda Brandão, reforça a necessidade de alertar as pessoas sobre a “importância de um trânsito saudável”. “Para isso, estamos realizando esse evento no Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante com muitas palestras e ações: para conscientizar a população”, disse.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional com enfoque na segurança viária, que tem por objetivo reduzir acidentes e mortes no trânsito. A abertura oficial da campanha ocorreu na última quinta-feira (2). A campanha está em sua 10ª edição no Brasil e foi criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Além da abertura e da ação deste domingo, diversas atividades serão realizadas ao longo do mês pelos órgãos de trânsito do DF.

Com informações da Agência Brasília