Dia Mundial do Ciclista será comemorado com ações educativas nesta terça-feira (15)

Em terça-feira, 15 de abril, o Dia Mundial do Ciclista é celebrado e, em homenagem à data, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar ação educativa, das 16h30 às 19h, na Vicente Pires (via do Jóquei próximo à Panificadora Requinte dos Pães.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância do respeito aos ciclistas no trânsito, valorizando o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, e incentivando a convivência harmônica entre ciclistas, pedestres e motoristas, além de promover a segurança e os direitos dos ciclistas.

Durante a abordagem educativa dos condutores e pedestres, as equipes farão entrega de material educativo e intervenções artísticas com bonecos, mímicos e repentistas.

Bike em Dia

Também haverá uma edição especial do Projeto Bike em Dia, na quarta-feira (16), das 5h30 às 8h, na ciclovia da Expansão do Setor O, próximo ao Colégio WGS (St. Q – Ceilândia), onde serão ministradas palestras educativas voltadas para o ciclista. Os educadores de trânsito abordam os cuidados essenciais do ciclista no trânsito e na manutenção preventiva da bicicleta.

*Com informações da Agência Brasília