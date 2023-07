Em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos, o CBMDF participou da solenidade de inauguração do Projeto de Prevenção de Afogamentos

Em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participou da solenidade de inauguração do Projeto de Prevenção de Afogamentos, com a instalação da primeira placa de sinalização no Lago Paranoá.

De acordo com o CBMDF os incidentes em meios aquáticos podem ser evitados, principalmente com as medidas de prevenção e cuidados dos banhistas, bem como com a disseminação de informações sobre a segurança aquática.

O Batalhão de Polícia Ambiental – Lacustre, da PMDF e a Banda de Música do CBMDF estiveram presentes, assim como o Grupamento de Busca e Salvamento, que compareceu com o efetivo de 02 (duas) embarcações, 01 (uma) viatura de salvamento e 09 (nove) militares.